Soluzione fisiologica al posto del vaccino, una novantina di segnalazioni a Falconara Marittima

Salgono a 90 le segnalazioni di pazienti che ritengono di avere ricevuto un’inoculazione di soluzione fisiologica al posto del vaccino dal medico Sergio Costantini di Falconara Marittima, ora indagato dalla Procura di Ancona per falso ideologico e lesioni.

Dopo i 30 casi certi, di cui sono state trovate le liberatorie in data antecedente la consegna delle dosi al dottore, la Squadra mobile di Ancona adesso dovrà verificare anche le segnalazioni aggiuntive che stanno arrivando in Questura. Il medico di famiglia continua ad esercitare la professione nel suo ambulatorio e non è stata raggiunto da nessun provvedimento interdittivo dall’Ordine.

Gli sono state però bloccate le forniture di dosi per le vaccinazioni. Il caso era emerso il 22 aprile scorso con la perquisizione in ambulatorio da parte della polizia, dopo le denunce fatte da due pazienti che si erano insospettiti perché dopo la prima dose il dottore non aveva fissato loro la data del richiamo. Il medico avrebbe ammesso di aver somministrato fisiologica invece del vaccino perché i pazienti lo avrebbero assillato, un altro punto sul quale gli investigatori stanno conducendo accertamenti.

