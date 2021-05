Vendeva video hard della figlia 15enne in cambio di buoni Amazon? Indagata a Torino

Verrà processata dal Tribunale di Torino la madre che, in cambio di denaro e buoni acquisto di un’azienda di commercio elettronico, pubblicava in rete foto e video hard della figlia, all’epoca dei fatti di 15 anni, e del fidanzatino di 17. La donna è accusata di prostituzione e pornografia minorile.

Secondo le indagini coordinate dal pubblico ministero Lisa Bergamasco su episodi risalenti al 2019 i due minorenni erano consapevoli dei video hard. Poi la donna avrebbe convinto la figlia a iscriversi sulle piattaforme dedicate e a postare le immagini in cambio di denaro. In altre occasioni la madre avrebbe partecipato alla diffusione in diretta di scene. Per questi filmati utenti avrebbero offerto oltre mille euro di buoni acquisti Amazon. La prima udienza del procedimento è fissata per l’8 novembre 2022.

