Rinnovato alla “Gazzetta del Sud” il Comitato di redazione

Rinnovato il Comitato di redazione – organo di rappresentanza dei giornalisti – della “Gazzetta del Sud”. A conclusione della consultazione, gestita in modalità telematica dalla Commissione elettorale composta da Massimiliano Passalacqua e Alessandro Tumino, sono risultati eletti, per la sede centrale (23 votanti, nessuna scheda bianca tanto meno nulla), Mauro Cucè, Francesco Celi e Nuccio Anselmo. Fiduciario delle redazioni distaccate (Reggio Calabria, Vibo Valentia, Cosenza e Catanzaro) è Luigi Abbramo; rappresentante dei collaboratori fissi è Leonardo Orlando. Il Comitato di redazione resterà in carica per il prossimo biennio, durante il quale proseguirà il proficuo confronto con l’azienda nell’interesse della testata che fa parte del più rilevante gruppo di informazione del Mezzogiorno d’Italia.

