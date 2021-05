Galli: “Senza aggiornamenti sulle varianti principali, impossibile avere l’immunità di gregge”

«O questo vaccino verrà aggiornato a tutte le varie varianti principali, o altrimenti con questo vaccino l’immunità di gregge non la facciamo, ammesso che si possa conseguire. Su questo il sottosegretario Sileri ha ragione, in queste condizioni non riusciremo ad avere un’immunità di gregge, questo è uno dei messaggi per cui se riusciamo a far circolare il virus il meno possibile con qualche restrizione, forse potremmo avere meno risultati nefasti». Così a "Buongiorno", su SkyTG24, Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’ospedale Sacco.

«Se il virus è pressato molto - ha detto Galli -, ma non è messo con le spalle al muro, come potrebbe succedere con una vaccinazione di massa fatta tutta assieme e con un vaccino veramente efficace, il virus tira fuori delle varianti che compaiono casualmente e ricomincia, come fosse il gioco dell’oca».

Galli: coprifuoco? Serve ancora segnale di attenzione

Per decidere se posticipare il coprifuoco a mezzanotte «guardiamo i numeri. Per me il segnale deve essere ancora di attenzione. Se apriamo veramente tutto e comunque, non ci sarà più un segnale di attenzione, già non c'è da 15-20 giorni e dobbiamo ancora vedere, alla fine del mese, quale sarà il bilancio dei 28 giorni successivi alle aperture». Lo ha detto a «Buongiorno» su SkyTg24 Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano.

