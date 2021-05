Il testamento d'amore di Paolo Rossi: rose rosse alle figlie per ogni loro compleanno

"Auguri mia Principessa. Con tutto l’amore di sempre. Papà”..... 9 rose, come i tuoi magnifici anni, rosse come l’amore che ti ha sempre unito a papà.... così mi ha chiesto di fare.... così farò per il resto dei vostri compleanni insieme": queste le parole sul popolare social network accompagnate da una fotografia della bambina con i fiori regalati dal papà. Su Instagram Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, ha parlato di questa promessa che aveva fatto al marito.

Una richiesta per quando lui non ci sarebbe più stato. Un desiderio per le figlie, preoccupato per il loro futuro, preoccupato di continuare comunque a essere loro vicino, pur se sentiva che il suo destino era segnato. Paolo Rossi, l'indimenticato Pablito, morto cinque mesi fa dopo una lunga malattia, ha voluto questo per le sue bambine: un mazzo di rose rosse a ogni loro compleanno, con un bigliettino con i suoi auguri. E' la richiesta fatta negli ultimi tempi alla moglie Federica Cappelletti, che nel compleanno di una delle due figlie ha esaudito questo desiderio. Si è trattato del primo compleanno dopo la scomparsa del campione.

'Mi ha chiesto di regalare loro un mazzi di rosse rosse: tanti fiori quanto l'età che festeggeranno. E mi ha chiesto di farlo per per sempre, compleanno dopo compleanno: fino a quando io ci sarò, le nostre figlie riceveranno un mazzo di fiori e un biglietto di auguri del loro papà. Così è accaduto anche venerdì quando ha ricevuto il regalo di Paolo, la piccolina si è messa a piangere, mi ha abbracciata e ha voluto tenere le rose accanto per tutta la durata della festa".

