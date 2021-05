La Figc: "Se Juve resta nella Superlega fuori dalla prossima Serie A"

«Se la Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell’iscrizione al prossimo campionato di serie A sarebbe esclusa, se non si è ritirata dalla Superlega». Lo ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina a margine di un incontro a Napoli. La Juventus è l’unica italiana a non essersi ancora sfilata dal progetto Superlega.

«Spero di poter fare da mediatore, questo braccio di ferro tra i tre club e l’Uefa non fa bene al calcio italiano e alla Juve» ha proseguito Gabriele Gravina sul progetto Superlega. «Questo muro contro muro non fa bene al mondo dello sport, mi auguro ci sia una soluzione positiva alla lotta tra organismi internazionali come Uefa e Fifa e alcuni club»

