Massa Carrara: la madre della 23enne vaccinata 6 volte per errore: "Nessuna denuncia"

Non sporgerà denuncia nei confronti dell’Asl Toscana Nord Ovest la tirocinante di psicologia clinica di 23 anni che domenica è stata vaccinata per errore con sei dosi di vaccino Pfizer. Ad annunciarlo è stata la madre della giovane. «Questa storia fortunatamente conclusa senza conseguenze per la salute di mia figlia - ha detto la madre della giovane tirocinante - è frutto di un errore umano. E noi non vogliamo rovinare la vita a nessuno». Fra l’altro la ragazza presto lavorerà proprio nella Asl Toscana Nord Ovest. «Desideriamo manifestare fiducia nel sistema sanitario», ha concluso la madre.

