Praia a Mare, aggredita una ausiliaria del traffico

Aggredita una ausiliaria della sosta a Praia a Mare. La notizia è circolata sui social e poi confermata anche dal consigliere comunale di opposizione Antonino De Lorenzo, che in una nota ha voluto esprimere la sua decisiva condanna rispetto a quanto accaduto ieri. «La condanna di un gesto violento ai danni di una donna deve essere netta e forte - ha affermato De Lorenzo -. Nel 2021 non dovrebbero avvenire cose del genere». Il fatto è accaduto in pieno centro mentre la donna stava svolgendo il suo servizio, occupandosi del controllo dei veicoli parcheggiati nelle strisce blu. La dipendente è stata costretta anche a ricorrere alle cure mediche.

«Ferma la condanna - ha aggiunto il consigliere di minoranza -, serve un’azione di mediazione incisiva che l’amministrazione comunale deve porre in essere affiancata dalla società di gestione dei parcheggi a pagamento e che tenga in debita considerazione il malcontento manifestato da cittadini e commercianti. Alla luce di quanto avvenuto - ha concluso De Lorenzo -, è necessario nell'immediato mettere gli ausiliari della sosta in condizione di lavorare in modo sereno e sicuro, poiché la questione strisce blu è incandescente da tempo».

