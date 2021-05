Scontro frontale a Fidenza (Parma), muoiono nonno e la nipote di 15 anni

Un uomo di 79 anni e la nipotina di 15 hanno perso la vita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale a Fidenza, nel Parmense. Intorno alle 13 erano a bordo di un’auto: si stavano immettendo in tangenziale quando un camion l’ha travolta, trascinandola per una quindicina di metri, per poi schiantarsi frontalmente contro un altro mezzo pesante che proveniva dalla parte opposta. Immediati i soccorsi del 118 con anche l’eliambulanza ma per nonno e nipote non c'è stato nulla da fare. In ausilio ai sanitari anche i vigili del fuoco. La Polizia Stradale di Fidenza si è occupata dei rilievi e della viabilità: la via Emilia è rimasta bloccata per diverso tempo.

