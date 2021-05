Vaccino Pfizer: "Non è necessaria nuova formula contro le varianti"

"Non ci sono indicazioni" che una nuova formula del vaccino Pfizer/BioNTech sia necessaria contro le varianti. Lo fa sapere la stessa azienda in un comunicato. "A oggi non ci sono prove che sia necessario un adattamento dell'attuale vaccino contro il Covid-19 di BioNTech contro le principali varianti emergenti identificate. Nonostante ciò, BioNTech ha sviluppato una strategia completa per affrontare queste varianti in caso di necessità in futuro", si legge nella nota della casa farmaceutica.

Oltre due miliardi di ricavi nel primo trimestre

I ricavi totali del gruppo Biontech sono stati stimati in 2,048 miliardi di euro per i tre mesi terminati il 31 marzo 2021, rispetto a 27,7 milioni di euro per i tre mesi terminati il 31 marzo 2020. L'aumento è dovuto principalmente al rapido aumento dell'offerta di vaccino COVID-19 in tutto il mondo. I ricavi commerciali di BioNTech includono un importo stimato di 1.751,9 milioni di euro che comprende la quota di profitto lordo di BioNTech derivante dalle vendite di vaccini COVID-19 nei territori di Pfizer.



