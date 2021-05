Asl: 4 dosi di vaccino e non 6 alla 23enne di Massa. Pfizer: non dovrebbe succedere nulla di grave

Sarebbero quattro e non sei, come inizialmente ipotizzato dalla stessa Asl Toscana Nord Ovest, le dosi di vaccino Pfizer iniettate per errore domenica alla tirocinante di psicologia clinica di 23 anni durante la vaccinazione all’ospedale Noa di Massa (Massa Carrara). E’ quanto emerso oggi durante l’audit interno effettuato ieri sera dall’azienda sanitaria e reso noto oggi con una nota dell’azienda. E’ stato, inoltre, analizzato con grande attenzione il flacone utilizzato per la vaccinazione ed è stato misurato il quantitativo esatto di soluzione vaccinale ancora presente (ovvero circa 0,15 ml).

Pfizer: vaccino con 4 dosi, nulla di grave per 23enne Massa

"Non sappiamo cosa succederà perché non sono mai stati rilevati episodi analoghi. Al momento sta bene, verrà monitorata dai medici. Non dovrebbe succedere nulla di grave". Lo ha detto a Sky TG24 Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia commentando il caso di una ragazza 23enne a cui, all’ospedale Noa di Massa, sono state somministrate per errore quattro dosi di vaccino Pfizer.

© Riproduzione riservata