Covid, dall'Ema entro giugno il via libera per vaccinare i minorenni in Europa

«Abbiamo concordato con i Laender che questi sviluppino dei piani tali per cui entro la fine delle vacanze estive, entro la fine di agosto, tutti i 12-18enni possano essere vaccinati o ricevere un’invito alla vaccinazione" ha detto il ministro tedesco della Salute Jens Spahn in un’intervista stamattina a Deutschlandfunk. Il ministro ha specificato che non si tratterà di un vaccino obbligatorio nemmeno per i bambini: «E' naturalmente un’offerta di vaccinazione. La decisione se essere vaccinati o meno spetta ai genitori e agli stessi ragazzi». L’autorità europea Ema dovrebbe rilasciare l’autorizzazione per vaccinare i minorenni tra fine maggio e giugno, ha ripetuto il ministro Spahn.

