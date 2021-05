Denise Pipitone, il legale della madre: "Da anonimo arrivate nuove rivelazioni"

«Ho ricevuto questo pomeriggio una lettera anonima, come tante altre in passato, che conteneva però alcuni elementi di novità che non erano stati riferiti mediaticamente. A questa persona, che ringrazio per il suo senso civico, chiedo di potersi mettere in contatto con me assicurando la massima riservatezza». A lanciare questo nuovo appello legato alla scomparsa della piccola Denise Pipitone è stato l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma della bimba rapita a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004.

Il penalista, intervenendo questa sera alla trasmissione televisiva "Chi l’ha visto?», ha aggiunto di avere ricevuto la lettera nel suo studio e di avere in parte riscontrato quelle rivelazioni: "Adesso abbiamo bisogno di un altro passo - ha aggiunto - per questo è importante che l’autore di questo anonimo si faccia sentire».

