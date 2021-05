Tamponi, colori, coprifuoco e Rt: tutte le modifiche chieste dalle Regioni al Governo

Garantire un numero minimo di tamponi che sia proporzionale al livello di incidenza del contagio all’interno di una regione. E’ quanto chiederanno - a quanto si apprende - le Regioni al Governo nell’incontro programmato in mattinata. Tra le proposte, anche quella di «superare il meccanismo dei 4 colori» e di sostituirli con 3 livelli di rischio: basso (avrebbe determinato misure simili alla zona bianca), medio (limitazione di alcune attività) e alto (dove sarebbe potuto restare in vigore il coprifuoco).

Una delle proposte delle Regioni che sarà probabilmente accolta è quella dell’eliminazione dell’indice Rt sui sintomatici. Le Regioni hanno chiesto al Governo l'istituzione immediata di un tavolo tecnico per valutare le proposte sulle modifiche ai parametri di valutazione del rischio del contagio: l’obiettivo è aggiornare il sistema di monitoraggio e controllo in linea con l’evoluzione della pandemia, garantendo ai territori la necessaria tutela da repentini declassamenti, dovuti a indicatori poco rilevanti in termini di impatto reale sul sistema sanitario, anche in vista della stagione turistica.

© Riproduzione riservata