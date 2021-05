Autocertificazione maggio 2021 zona arancione e rossa: ecco il modulo PDF editabile da stampare

L'autocertificazione (o Autodichiarazione, modulo per gli spostamenti) servirà anche a maggio 2021 in zona arancione e rossa. Con il nuovo decreto Covid, si dovrà continiare a esibire il modulo di autocertificazione nelle regioni e comuni in fascia arancione e rossa (qui sotto il modulo pdf online editabile o da scaricare), necessaria per gli spostamenti e le visite ai congiunti.

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

In base a tali disposizioni e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:

per la zona gialla alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto;

Cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle disposizioni in vigore nella zona interessata.

Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Quando serve l'autocertificazione

In zona rossa l’autocertificazione è sempre richiesta. Sono vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio Comune, se non in caso di necessità, per esigenze di lavoro e salute. Resta in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, su tutto il territorio nazionale con la possibilità di sposarsi in questo orario solo con l’autocertificazione per motivi di necessità, di salute o di lavoro.

Nella zona arancione gli spostamenti consentiti solo dentro il Comune, dalle 5 alle 22. Chi vive in un Comune fino a 5mila abitanti può spostarsi entro i 30 km dal confine (anche in un’altra regione), con il divieto di recarsi in capoluoghi di provincia. Sempre nel comune consentite visite ad amici e parenti, una volta al giorno in massimo 2 persone (esclusi under 14). Negozi aperti (centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi).

Per spostarsi oltre questi limiti imposti dalla zona arancione, bisogna avere comprovati motivi di salute o lavoro e dunque è necessaria l’autocertificazione.

Come compilare il modulo dell'autocertificazione

* Riempire tutti gli spazi sull'identità della persona che effettua lo spostamento

* Compilare l'indirizzo da cui è cominciato lo spostamento e quello di destinazione

* Riempire tutti gli spazi barrando la casella che indica la "situazione di necessità"

* Nello spazio - altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio - specificare di cosa si tratta

