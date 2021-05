Stati Uniti, a 2 anni prende la pistola e spara ai genitori

Un bambino di due anni ha sparato ai genitori con la pistola lasciata incustodita in casa. E’ successo. nel Maine. Il piccolo ha preso l’arma dal comodino, che era in camera dei genitori, e ha premuto il grilletto, ferendo la madre a una gamba e il padre al dorso della mano. Con il rinculo della pistola, il bambino è poi rimasto ferito al volto. Tutti e tre sono stati portati in ospedale. Non sono in pericolo di vita. «La questione di cui vogliamo occuparci - ha commentato lo sceriffo della contea di Sagadahoc, Joel Merry - è capire come un bambino sia stato in grado di prendere un’arma e sparare. Dobbiamo ringraziare che le ferite non siano state più gravi». Al momento non ci sono persone indagate. «In dodici anni - ha aggiunto lo sceriffo - non avevo mai visto una situazione simile. Se hai bambini, devi tenere l’arma al sicuro in un posto chiuso»

