Fauci: "Il Covid si può controllare ma non eliminare. Presto un vaccino Pfizer in pillole"

«Non credo si possa eliminare il Covid. Possiamo controllearlo. Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o anno e mezzo. Ma possiamo interrompere questa pandemia, possiamo ridurre le infezioni in modo che non sia più una minaccia pubblica». Lo ha detto l’immunologo americano Anthony Fauci, intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Fauci ha ricordato che un solo agente patogeno è stato finora eradicato, quello del vaiolo. «Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o anno e mezzo - ha aggiunto . Stiamo lavorando insieme a Pfizer ad un vaccino anti-Covid da assumere in pillole», ha spiegato.

Fauci: credo presto vaccino dai 12 anni anche in Italia

«Negli Usa stiamo - ha aggiunto Fauci - vaccinando con Pfizer gli adolescenti dai 12 anni in su, e credo che il via libera alle vaccinazioni da questa età verrà dato molto presto anche in Italia e altrove, perché i dati che noi abbiamo sono molto sicuri». Alla domanda se farebbe vaccinare i suoi nipoti, Fauci ha risposto: «Certamente sì»

