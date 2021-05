Trastevere, finisce giù da un ponte per scattare un selfie: grave 31enne

Tragedia sfiorata ieri alle 20.30 di ieri in zona Trastevere, al centro di Roma. Un 31enne, in compagnia di alcuni amici, mentre scattava un selfie con il cellulare, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da Ponte Garibaldi. Il giovane, caduto sulla pista ciclabile, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo per per lesioni gravi in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico. Sul caso indaga la polizia.

