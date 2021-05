Incidente stradale, muore il fantino Andrea Mari: aveva vinto sei volte il Palio di Siena

Un fantino del Palio di Siena è morto questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Bolgheri, in provincia di Livorno. Secondo una prima ed ancora frammentaria ricostruzione dell’accaduto, Andrea Mari, noto nell’ambiente del Palio di Siena con il soprannome di «Brio», si è schiantato con la sua Porsche contro un albero che costeggia la strada. Sembra che il fantino abbia fatto tutto da solo, anche se non è chiaro come abbia perso il controllo dell’auto. Mari è stato estratto dalle lamiere già morto dai vigili del fuoco accorsi sul posto.

Mari aveva vinto l’ultimo Palio il 2 luglio 2018, correndo per la contrada del Drago. Sul tufo di piazza del Campo aveva debuttato nel Palio del 16 agosto 2001. Sei i suoi successi.

© Riproduzione riservata