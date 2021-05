Confermato il vitalizio a Roberto Formigoni, è polemica

Protesta M5S contro i vitalizi di fronte al Senato in Piazza San Luigi dei Francesi dopo la decisione del consiglio di garanzia di Palazzo Madama di confermare il diritto alla pensione per Roberto Formigoni nonostante la condanna in via definitiva. E proprio sui vitalizi i 5 Stelle annunciano battaglia anche in Aula chiedendo che si svolga un dibattito in assemblea nei prossimi giorni.

«Nulla ho dichiarato e intendo dichiarare sulla sentenza» emessa oggi dal Consiglio di garanzia del Senato. Lo sottolinea l’ex presidente della Regione Lombardia ed ex senatore, Roberto Formigoni. «Quindi - aggiunge interpellato dall’Agi - le frasi a me attribuite e riportate da fonti stampa sono destituite di ogni fondamento».

