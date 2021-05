Ecdc rivede le previsioni: in Italia giù casi e decessi per Covid a maggio

Il numero settimanale di contagi e decessi da Covid in Italia continuerà a scendere fino a fine maggio. Sono le previsioni aggiornate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. I nuovi casi per settimana dovrebbero calare di oltre mille al giorno, da 50.453 registrati fino a sabato scorso a 41.366 il 22 maggio e 32.814 il 29 maggio. I decessi per settimana dovrebbero diminuire da 1.369 registrati fino a sabato scorso, a 1.071 il 22 maggio e 847 il 29 maggio.

Secondo l’Ecdc i contagi e i decessi da Covid caleranno in tutta Europa. Fanno eccezione la Danimarca e il Portogallo. Ma per la prima si parla di un aumento da 5 decessi la settimana a 9. Per il secondo la curva di previsione è piatta, con 2.500-2.600 nuovi casi e 14-15 decessi a settimana, fino a fine maggio. In Spagna i contagi dovrebbero scendere da 37mila a 25mila , e i morti da 547 a 447. La stessa tendenza si registra altrove in Europa, più marcata in Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi, meno in Svezia e Finlandia.

© Riproduzione riservata