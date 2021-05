«Certo che siamo preoccupati». Così il legale di Silvio Berlusconi, l’avvocato Federico Cecconi, ha risposto ai cronisti che, dopo l’udienza Ruby ter, gli hanno chiesto quali siano le condizioni del leader di FI. Il difensore ha chiarito che è «costantemente monitorato a casa», è in condizioni «di degenza domiciliare» e lo ha descritto come un "soggetto defedato", ossia deperito, non in buone condizioni.

