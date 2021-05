Vaccino anti-Covid, nell'Ue accordi su 200 brevetti: 10 mld di dosi nel 2021

«La produzione globale di vaccini sta incrementando rapidamente: si stima che 10 miliardi di dosi di vaccino anti-Covid verranno prodotte nel 2021 e sono in vigore più di 200 accordi con le case farmaceutiche su brevetti e tecnologie, ma dobbiamo fare di più, sostenendo la vaccinazione delle persone vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo». Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso di un dibattito al Parlamento europeo. «Il modo più semplice per garantire l’accesso globale ed equo ai vaccini e alle terapie è continuare ad incrementare la produzione e renderli accessibili», ha aggiunto Dombrovskis

