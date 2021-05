Coronavirus, l'OMS: "Vaccini efficaci contro tutte le varianti"

E' forse la principale e più attesa conferma che si cercava. Adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha confermato: "I vaccini sono efficaci contro «tutte le varianti del virus".

I vaccini sviluppati contro il Covid-19 sono «efficaci contro tutte le varianti del virus». A dirlo è Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della sanità durante il consueto monitoraggio settimanale. Kluge ha poi messo in guardia sul fatto che la «pandemia non è ancora finita» nonostante siano in calo in Europa sia i contagi che i decessi. Per questo motivo «i viaggi internazionali dovrebbero essere evitati».

I casi settimanali in Europa sono scesi da un plateau di 1,7 milioni di infezione rilevate a metà di aprile a sole 685.000 registrate la scorsa settimana. «E' un calo pari al 60% in un mese».

Secondo Kluge «abbiamo imparato la lezione nel modo più duro e difficile. Ora stiamo andando nella giusta direzione, ma non dobbiamo smettere di osservare con attenzione un virus che ha causato la morte di quasi 1,2 milioni di persone, l’equivalente della popolazione di Bruxelles».

Oms Europa avverte: evitare viaggi internazionali

Mentre è attesa per oggi una decisione dell’Ue sul 'green pass', l’Oms avverte: è ancora presto per riprendere a viaggiare.

Il certificato verde digitale potrebbe permettere ai cittadini di viaggiare tra i Paesi e assaporare il primo vero scampolo di normalità dalla comparsa del Covid-19, ormai più di un anno e mezzo fa; ma è proprio nel momento in cui i governi cercano di trovare un accordo sui costi e sulle regole delle quarantene, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità decide di intervenire a gamba tesa per sconsigliare questo tipo di spostamenti e concessioni.

Nonostante la decrescita della curva epidemiologica, però, al centro delle attenzioni dell’Oms resta la cosiddetta variante indiana, etichettata come «preoccupante», e diffusa finora in almeno 26 dei 53 Paesi della regione europea identificata dall’organizzazione. La maggior parte di questi nuovi contagi, secondo Kluge, ha proprio «un legame con i viaggi internazionali» che rischiano di determinare una nuova recrudescenza dei contagi.

