Agenzia delle entrate 730 precompilato: come accedere con il servizio online INPS

Eseguita l'autenticazione, il sistema di accesso INPS reindirizza l'utente all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate per la fruizione del servizio online “730 precompilato”.

Per i CAF e gli altri intermediari abilitati, ma anche per i singoli contribuenti che gestiscono in modo autonomo il proprio 730 precompilato, è disponibile il manuale d’uso (pdf 2MB) sulla presentazione del modello 730/2020 con sostituto d’imposta INPS. Il manuale contiene indicazioni utili a determinare il modello di dichiarazione dei redditi più efficace per i contribuenti che percepiscono prestazioni erogate dall’Istituto e a scegliere correttamente il sostituto d’imposta (sostituto d’imposta INPS, altro sostituto o presentazione diretta del modello “Redditi PF”).