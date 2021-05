Covid, Iss: tutte le regioni a rischio basso e con indice Rt inferiore a 1

In deciso calo l’incide Rt nazionale, a 0,78 (era 0,86 la scorsa settimana), con un range 0,71-0,90, quindi sotto l’uno anche nel limite superiore. Tutte le Regioni sono classificate a rischio, e tutte hanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Lo rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio ministero della Salute-Iss.

In discesa anche l’incidenza (è il dato rispetto a ieri) il cui valore è a 66 casi su 100mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana. Sono i dati del monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid in Italia, ora all’esame della cabina di regia, che saranno presentati nel pomeriggio.

Nessuna regione sopra soglia critica per terapie intensive

Questa settimana, nessuna regione o provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica (19%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 2.056 (11/05/2021) a 1.689 (18/05/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (19%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 14.937 (11/05/2021) a 11.539 (18/05/2021). Lo evidenzia il monitoraggio settimanale sull'andamento dell’epidemia da Covid in Italia all’esame della Cabina di regia.

