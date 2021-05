Global Healt Summit a Roma. Draghi: "Dobbiamo vaccinare il mondo rapidamente"

Dopo la mattinata dedicata al pre-summit, alle 13.30 partirà il vero e proprio Global Health Summit presieduto dal premier Mario Draghi e dalla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen. Il Summit è concepito come un'opportunità per il G20 e per tutti i leader invitati per condividere le "lezioni" apprese nell'attuale pandemia per migliorare le risposte alle future crisi sanitarie.

Sono presenti insieme ai capi di Stato e di governo (oltre 20 i Paesi partecipanti) i responsabili delle organizzazioni internazionali e degli organismi sanitari globali. I lavori si chiuderanno con l'approvazione di una 'Dichiarazione di Roma'. I contenuti della dichiarazione saranno un punto di riferimento per rafforzare la cooperazione multilaterale e le azioni per prevenire future crisi sanitarie mondiali. All'interno del vertice di Villa Pamphilij, che vede Draghi e von der Leyen come unici partecipanti in presenza, è previsto un breve segmento di discussione dedicato all'Act Accelerator, lo strumento G20 per la produzione e l'accesso equo a nuovi sistemi diagnostici, terapeutici e ai vaccini.

IL PRE-SUMMIT

La presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen è stata accolta a Villa Pamphilj dal premier Mario Draghi. Il capo del governo e von der Leyen guidano i lavori del vertice che, virtualmente, riunirà nel corso della giornata i leader del G20.

"Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente", ha detto il premier aprendo il summit. "La pandemia ha sottolineato la straordinaria importanza della cooperazione internazionale" per il presente e il futuro. "Con i partecipanti capiremo cosa è andato male" nella lotta al Covid 19. "Nel prepararci alla prossima pandemia, la nostra priorità ora è vincere quella attuale".

Obiettivo di questo vertice è "mettere sotto controllo la pandemia ovunque, assicurare che i vaccini vengano dati a tutti, ovunque" attraverso le esportazioni ma anche condividendo "la capacità di produzione", ha detto la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen annunciando "100 milioni di dosi ai Paesi a basso medio reddito entro il 2021".

Nella Dichiarazione di Roma che concluderà il Global Health Summit "ci impegneremo tutti a investire nella salute e nei professionisti della sanità", ha spiegato poi Ursula Von der Leyen ricordando "gli operatori sanitari che hanno lavorato senza sosta, salvato vite" e che si sono impegnati "anche quando non c'era più niente da fare". "La prima lezione che ho imparato dalla pandemia - ha sottolineato la presidente Von der Leyen - è quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri e quanto i governanti devono lavorare con scienziati, esperti, operatori sanitari, aziende farmaceutiche e sicuramente con la società civile. Non dobbiamo mai dimenticare la comunità scientifica. Se oggi abbiamo una speranza lo dobbiamo a uomini e donne che hanno dedicato la loro vita alla scienza".

Scienziati: "Possibili nuove ondate"

"La probabile traiettoria per il SarsCoV2 è di diventare endemica con dei focolai stagionali a causa della diminuzione dell'immunità naturale, della copertura globale insufficiente dei vaccini e/o dell'emergere di nuove varianti non controllate dai vaccini attuali. Nuove ondate epidemiche sono possibili soprattutto nei Paesi con bassa copertura vaccinale". Lo afferma un gruppo di 26 scienziati, in occasione del Global Health Summit di Roma.

