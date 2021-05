Lecco: spari in stazione, panico e fuga tra i presenti

Il suono dei colpi di pistola, le urla ed il fuggi fuggi generale delle decine di persone, tra cui molti giovani studenti, presenti in quel momento in stazione.

Panico nella mattinata di oggi alla stazione di Lecco. Come riportato dal "Corriere della sera", attorno alle 8 un ragazzo, ha esploso tre colpi di pistola in aria dopo aver estratto l'arma. La scena è avvenuta di fronte a decine di studenti che erano appena scesi da un treno arrivato in stazione.

Inevitabile il panico tra i presenti, molti dei quali avrebbero cercato di trovare rifugio correndo verso il tunnel che porta in via Balicco.

Il ragazzo che ha estratto la pistola e poi ha sparato subito dopo il gesto si è allontanato e ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono invece arrivati gli agenti della polizia ferroviaria e della squadra mobile della questura di Lecco, che indagano adesso sull'accaduto. S

Stando a una prima ricostruzione, l'autore del gesto avrebbe utilizzato un'arma a salve: sul posto sono infatti stati recuperati due bossoli riconducibili a quella tipologia di colpi. Può essere dunque che il ragazzo che ha sparato volesse semplicemente scatenare il panico: una bravata irresponsabile e che poteva anche avere gravi conseguenze. La zona in cui è avvenuta la sparatoria è stata nel frattempo cinturata dalle forze dell'ordine, che stanno cercando di rintracciare il responsabile. Per risalire all'autore degli spari si stanno visionando anche le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in stazione.

