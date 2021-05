Meoni, un’altra tragedia: a 18 anni muore Chiara, figlia di Fabrizio vittima della Dakar 2005

Castiglion Fiorentino in lutto per la scomparsa di Chiara Meoni, 18 anni, figlia di Fabrizio Meoni, il campione di moto che morì in un incidente durante la Parigi-Dakar nel 2005. Una terribile malattia che ha colpito la giovane, 18 anni compiuti a febbraio, non le ha lasciato scampo e l’ha strappata prematuramente ai suoi affetti. A dare la triste notizia è stato il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, che ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino. «Cara Chiara - scrive Agnelli - sapevi di aver avuto un padre leggendario e adesso spero che tu possa correre assieme a lui. Hai avuto però anche una madre e un fratello straordinari che hanno dimostrato di essere speciali esattamente come Fabrizio e sai perfettamente a cosa mi riferisco. In quanto a me e alla mia promessa non mantenuta, ti chiedo di perdonarmi perché non sono stato in grado di fare quello che ti avevo detto e di cui ero anche tenacemente convinto. Adesso cercando di contenere il nostro dolore e non sarà per niente facile perché anche per me nulla sarà come prima, proclamo per l’intera giornata di domani il lutto cittadino della tua amata Castiglioni. Grazie del tuo sorriso anima bella e vola più in alto del cielo».

“Se si vuole trovare un modo cristiano per provare a dare un senso a tutto questo, è nel voler pensare che Fabrizio la voleva con sé, ma in realtà viene da chiedersi perché il destino continua ad accanirsi in maniera così feroce su quella povera famiglia”, racconta a voce bassa un amico.

