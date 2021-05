Picchia la compagna, che finisce in ospedale: denunciato 33enne a Roma

E’ stata picchiata dal suo compagno la scorsa notte in casa in zona Cinecittà a Roma. Vittima una cittadina romena di 41 anni. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno denunciato il compagno, un connazionale di 33 anni. La donna è stata soccorsa dai carabinieri alle 5: secondo quanto ricostruito, l’uomo in evidente stato alterazione alcolica l'aveva colpita più volte e per questo è stato fermato. La 41enne è stata trasportata al Policlinico Casilino per vari traumi, con prognosi di 40 giorni. Il 33enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi e, contestualmente, gli è stato notificato l’atto di allontanamento urgente dalla casa familiare.

