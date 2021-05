Strage di Capaci: l'inno d'Italia dà il via alle celebrazioni

In occasione delle celebrazioni per commemorare la strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano, questa mattina al Porto di Palermo, là dove prima che il covid imponesse il divieto di assembramenti attraccava la Nave della Legalità, un’orchestra di studenti dell’Istituto Regina Margherita di Palermo si esibirà alla presenza del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone, eseguendo l’inno d’Italia e dando il simbolico avvio alle celebrazioni.

Il ricordo si espande sui social

L’edizione 2021 del 23 maggio è caratterizzata da una forte presenza social e da due campagne lanciate sulle pagine FB e Instagram della Fondazione Falcone: @fondazionefalcone. LE STORIE CAPACI #dicosasiamoCapaci #23maggio #PalermoChiamaItalia I social diventano il palcoscenico in cui vengono rappresentate le "storie di ordinario bene", i gesti Capaci che sono al centro della narrazione di questo 23 maggio. Il 23 aprile sulla pagina FB della Fondazione Falcone è stato pubblicato un video che è un invito al popolo dei social a inviare un breve racconto di un gesto di coraggio, altruismo, solidarietà inclusione compiuto: un modo per coinvolgere più persone rendendole protagoniste di una narrazione che vuole valorizzare il contributo che ciascuno, anche senza che gli sia richiesto dal ruolo, può dare alla collettività.

Il progetto di riappropriazione degli spazi urbani attraverso l'arte

La Fondazione Falcone e il Ministero dell’Istruzione hanno dato vita a un progetto di memoria e di riappropriazione degli spazi urbani attraverso l’arte che partirà da luoghi significativi per la storia di Palermo e si concluderà il 23 maggio del 2022, anno del 30esimo anniversario della strage di Capaci. Sarà un cammino di un anno, lungo tutto il Paese, con l'obiettivo di ricucire i legami con luoghi simbolo e coltivare le memorie. L’inaugurazione del progetto si svolgerà alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, a margine delle celebrazioni solenni organizzate per la giornata di oggi nel giorno del 29esimo anniversario della strage, nel rispetto delle normative anti covid, quindi senza pubblico, e avrà come scenario uno dei luoghi simbolo della lotta alla mafia l’Aula Bunker dell’Ucciardone che ospita una colossale installazione di Velasco Vitali dal titolo "Branco". 54 cani a grandezza naturale in ferro, lamiere e cemento.

La cerimonia solenne in aula bunker con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Nell’aula bunker del carcere Ucciardone dopo i saluti della professoressa Maria Falcone, presidente della Fondazione Maria Falcone, si alterneranno gli interventi istituzionali del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, del Capo della Polizia, Lamberto Giannini, del Comandate Generale del Carabinieri, Teo Luzi, del comandante generale della Finanza Giuseppe Zafarana, del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della cerimonia verranno premiati gli studenti e le studentesse vincitori del concorso "Cittadini di un’Europa libera dalle mafie", promosso dalla Fondazione Falcone e dal Ministero dell’Istruzione.

© Riproduzione riservata