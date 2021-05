Coronavirus, Fedriga: verso linee guida Regioni per zone bianche

«Di regole sulla zona bianca non ce ne sono moltissime. Ci stiamo confrontando con i governatori le cui Regioni dovrebbero passare per prime in zona bianca, cioè Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, e quelli i cui territori passeranno la settimana successiva, per capire se mettere in campo misure condivise. Quindi fra qualche giorno raggiungeremo un’ipotesi di lavoro sulla quale mi auguro poter partire la prossima settimana, perché anche questa settimana ho l'auspicio che i dati da zona bianca vengano confermati». Lo ha affermato il presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. E sulle dichiarazioni del coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, in merito alla possibilità di non dover più indossare le mascherine all’aperto a partire dalla seconda metà del mese di luglio, ha affermato: «Se lo dice Locatelli tendo a crederci. Spero sia così perchè ovviamente più vita normale recuperiamo, meglio è». Preoccupazione per la movida in Friuli Venezia Giulia? «Io mi auguro che si continui a mantenere un minimo di prudenza - ha concluso Fedriga - perchè è importante andare avanti e non tornare indietro. L'appello che faccio è quello di essere attenti e soprattutto di partecipare alla campagna vaccinale - ha aggiunto Fedriga -. A me piacerebbe poter dire 'facciamo tutta la movida del mondo perchè siamo vaccinati e protettì».

