Covid: in Sicilia scarseggia il vaccino Pfizer, rinviate le prime dosi

«C'è un problema di disponibilità di dosi Pfizer e questo sta creando alcuni disagi negli hub vaccinali. Siamo costretti a rimandare indietro alcune persone. Di questo ce ne scusiamo, ma dal 3 giugno ritornerà tutto alla normalità». Così il commissario per l’emergenza Covid dell’Area metropolitana di Catania, Pino Liberti. analoghi problemi del resto si sono presentati a Palermo.

«Il problema - spiega Liberti - è legato essenzialmente a quanti, non riuscendo a prenotarsi attraverso il portale gestito da Poste Italiane, hanno scritto una mail a vaccino.covid@aspct.it oppure seguito un iter diverso per la prenotazione, ad esempio attraverso l’invio di un sms se soggetti con patologie. Fino ad ora si è riusciti a inserire anche loro, garantendo la somministrazione a tutti. Da qualche giorno, però, abbiamo dovuto rimandare indietro alcune persone, e potrà accadere anche nei prossimi giorni. Questo per poter garantire le seconde dosi e assicurare la somministrazione ai prenotati attraverso il portale. E’ un fatto temporaneo dovuto ad un ritardo degli approvvigionamenti. Non appena avremo le disponibilità, la somministrazione riprenderà a pieno ritmo».

© Riproduzione riservata