Una voragine si è aperta questa mattina a via Zenodossio, in zona Tor Pignattara, inghiottendo due automobili, una Smart e una Mercedes, posteggiate a fianco del marciapiede, non lontano da via Casilina. I danni hanno provocato anche la rottura di tubature idriche con successivo allagamento di un garage sottostante. Sul posto uomini e mezzi della polizia locale e dei Vigili del Fuoco.

