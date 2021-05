La tragedia di Mottarone, l'ammissione: "Quella cabina aveva problemi da un mese"

«Quella cabina aveva problemi da un mese o un mese e mezzo» e per cercare di risolverli sono stati effettuati «almeno due interventi tecnici». Ad ammetterlo durante l’interrogatorio di ieri sera, come apprende l’Ansa, è stato Gabriele Tadini, il capo servizio responsabile del funzionamento della Funivia del Mottarone fermato nella notte per l’incidente nel quale sono morte 14 persone. Le ammissioni di Tadini davanti al Procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, e al pm Laura Carrera, che coordinano le indagini condotte dai carabinieri.

Eitan riapre gli occhi, respira da solo

Si continua a sperare e a lottare per la vita di Eitan al terzo piano dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato il bambino di cinque anni, unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone. Questa mattina è stato estubato e respira da solo, aiutato da poco ossigeno. «Non è ancora completamente cosciente», dicono i medici che per ora non sciolgono la prognosi, che resta riservata. Il piccolo ha aperto gli occhi e la prima immagine è stata il viso conosciuto della zia Aya, che da domenica notte non ha mai lasciato l’ospedale, per stare vicino al nipotino. In reparto c'è anche la nonna materna arrivata da Israele. «Si prosegue con un risveglio lento, visto che le sue condizioni sono ancora critiche», aggiungono i medici fiduciosi, anche se continuano ad usare la massima cautela visto i politraumi, fratture a femore, tibia e un braccio. Ma le notizie che arrivano sono positive.

Il piccolo sta reagendo bene al risveglio, iniziato ieri, dal coma farmacologico che gli era stato indotto per operarlo e stabilizzare le fratture. «Essendo ancora sedato dai farmaci non è ancora completamente cosciente», sottolinea il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle. Eitan in questa lotta non è solo. Anche i suoi compagni di classe dell’Istituto Maddalena di Canossa, scuola materna di Pavia, hanno voluto stargli idealmente vicino. Per lui hanno realizzato un quadro, un collage di manine colorate, ognuna con sopra il nome e le frasi «Eitan ti vogliamo bene e ti aspettiamo». «Coraggio piccolo grande amico». Parole di affetto, che il padre di uno di loro, l’artista di fama internazionale Stefano Bressani, ha consegnato alla zia, insieme a tanti disegni realizzati dai piccoli alunni mentre si tenevano per mano, in cerchio «per trasmettere forza al loro amico». Aya ha pianto dalla commozione. Anche la sindaca di Stresa Marcella Saverino, oggi a Torino, si è trattenuta con i familiari e i medici.

«Quell'abbraccio che potrebbe averlo salvato (del padre, durante il terribile incidente, ndr) continui dal cielo e con quell'aiuto di chi lo guarda da lassù speriamo ce la possa fare», ha detto la prima cittadina del paese all’uscita dall’ospedale. Nel pomeriggio la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, insieme al vicepresidente Giulio Disegni e al presidente della comunità torinese Dario Disegni è giunta al Regina Margherita. Hanno parlato con la nonna e la zia di quello che sarà in futuro, quando Eitan, fuori pericolo, potrà tornare a Pavia. O in Israele. Ma è ancora troppo presto per prendere certe decisioni come ha evidenziato Giulio Disegni, che intanto chiede «pene esemplari» per responsabili della strage. Intanto in serata in Israele sono atterrare le salme della famiglia del bambino, il padre Amit Biran, la madre Tal Peleg, il fratellino Tom di due anni e i bisnonni Barbara Cohen-Konisky e Yitzhak 'Izy' Cohen. Erano partite da Malpensa nel primo pomeriggio, dopo una celebrazione privata. Secondo quanto si è appreso, i funerali di Amit e Tal Biran, e del loro figlio Tom, si svolgeranno domani nel nord di Israele, mentre quelli dei coniugi Cohen avranno luogo venerdì, nell’area di Tel Aviv.

La rabbia dei parenti delle vittime

Dopo il dolore, la rabbia. Mentre emergono le responsabilità dell’incidente della funivia del Mottarone, tra i parenti delle vittime sale la richiesta di giustizia per i tre fermati accusati di strage. «Me li avete ammazzati e a questo, mi spiace, non ci sarà mai nessun tipo di perdono», scrive su Instagram Angelica Zorloni, primogenita di Vittorio morto insieme alla compagna Elisabetta Persanini e al loro figlio di 5 anni Mattia. Rincara la dose Corrado Guzzetti, zio di Mattia ed Angelica: "Fa schifo pensare che siano morti per i soldi, sempre i soldi stanno dietro a tutto».

L’uomo attacca poi la politica: «Ci hanno detto - spiega - che si sarebbero fatti i funerali di Stato e che avrebbero pensato a tutto loro, poi si sono rimangiati tutto, negandosi al telefono. Sono amareggiato per me e per i miei nipoti e voglio smascherare a nome di tutte le vittime queste promesse da marinaio fatte dalla politica». Dello stesso tenore le parole del vicepresidente dell’Unione delle comunità ebraiche Italiane, Giulio Disegni, uscendo dall’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato il piccolo Eitan, il bambino unico sopravvissuto della strage della funivia del Mottarone, in cui sono morti genitori e nonni. «Il risultato dell’inchiesta - commenta - è sorprende e sconvolgente. Davanti a quattordici vite spezzate le scuse, e forse neanche il carcere, non bastano. Ci vuole una pena esemplare, anche se non spetta a me decidere ma ai magistrati».

Ernesto Magorno, sindaco di Diamante, paese di origine di una delle vittime, Serena Cosentino, annuncia la disponibilità del Comune calabrese a costituirsi parte civile. Emerge, rileva, «un quadro di responsabilità diffuse e di colpevoli omissioni, che ora dovranno essere vagliate dalla magistratura nei successivi e doverosi riscontri investigativi e di giudizio. Sono convinto che mai come in questa tragedia densa di dolore e ingiuste privazioni, di vittime innocenti e di vite spezzate la ricerca della giustizia debba essere celere ed efficace». Di morte «improvvisa e ingiusta» parla don Gianluca Villa, parroco di Stresa. «Chiediamo il calore della consolazione affinché sia fatta chiarezza e giustizia su questa tragedia immane», dice nell’omelia il religioso, aggiungendo di avere il "cuore spezzato per la sofferenza che vedo nei familiari delle vittime in questo momento». Sull'altare della chiesa quattordici fiammelle che «devono ardere per non dimenticare il volto di Dio», spiega don Villa, che al termine della Messa ha letto i nomi delle vittime e la lettera di cordoglio del Papa. Lo sdegno per la tragedia agita anche dalla politica. Per il presidente della Camera Roberto Fico «quanto accaduto a Stresa - ha detto in Aula - è inaccettabile e sarà necessario fare piena luce, in tempi rapidi, sulle cause di questa tragedia e sulle responsabilità. Come è necessario che le autorità competenti mettano in atto tutte le misure appropriate di prevenzione, controllo e manutenzione rispetto alle condizioni delle infrastrutture, affinché simili tragedie non si ripetano e sia sempre garantita la sicurezza della nostra comunità». Il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, sottolinea che «se le responsabilità sono quelle che sembra stiano emergendo, siamo di fronte ad un fatto di una gravità inaudita che merita una condanna pesantissima». Duro il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni: «aspettiamo gli sviluppi delle indagini, ma quanto emerge sulla tragedia della funivia è osceno». Per Roberto Calderoli (Lega) «se fossero confermate le accuse, e ripeto il se, non ci sarebbe una pena adeguata, non esisterebbe. Rabbrividisco di fronte al quadro che gli inquirenti stanno tracciando».

