Il nodo magistratura: faccia a faccia col presidente Anm, Giuseppe Santalucia

Incontro a tutto campo con il neo presidente nazionale dell’Associazione nazionale magistrati, il messinese Giuseppe Santalucia.

Presidente Giuseppe Santalucia, è inutile che ci giriamo intorno, ma la magistratura associata e non per adesso deve confrontarsi inevitabilmente con il “il caso Palamara” e con tutto quello che ne è seguito. Come vertice dell’Associazione nazionale magistrati lei come intende muoversi sulla “questione morale”?

Il “caso Palamara” non è per nulla ignorato ed è al centro della nostra riflessione. Siamo consapevoli dei guasti che si sono prodotti e della necessità di superare una crisi di credibilità che non neghiamo. La nostra volontà non è quella di mettere da canto i problemi che sono emersi, attendendo che passi la tempesta, ma di affrontarli e risolverli...

