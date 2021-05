Ha rifiutato il vaccino Covid, si aggrava no vax ricoverato a Genova: intubato in terapia intensiva

«Uno dei due anziani pazienti no-vax ricoverati nella clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova lotta tra la vita e la morte ed è stato intubato 48 ore fa in terapia intensiva». Lo comunica l'infettivologo genovese Matteo Bassetti stasera nel punto stampa sulla pandemia. Si tratta di un anziano di 77 anni che aveva rifiutato il vaccino. «La sua situazione non è delle migliori purtroppo, è un messaggio forte e chiaro per tutti - commenta Bassetti -: il vaccino salva la vita, non dimentichiamocelo».

