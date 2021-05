Droga: corriere calabrese con 8 kg di cocaina in auto, arrestato dalla polizia a Catania

Un calabrese di 64 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Catania per trasporto e detenzione di sostanza stupefacente, perché ritenuto un corriere di droga. L’uomo è stato bloccato dalla polizia alla guida di una Fiat Punto che nascondeva in un doppio fondo appositamente realizzato nell’auto, otto panetti di cocaina per un peso complessivo di otto chilogrammi La droga, immessa sul mercato illecito nel Catanese, secondo stime degli investigatori avrebbe fruttato "incassi" per circa un milione di euro. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere.

