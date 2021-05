Minacce alla Casellati, la Procura di Roma avvia un'indagine

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla denuncia presentata dal presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per una serie di minacce ricevute nei giorni scorsi tramite lettere anonime e culminate con messaggi di morte pubblicati su social network. Nel procedimento, in base a quanto si apprende, si ipotizza il reato di minacce aggravate.

E il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha chiamato oggi la presidente del Senato Elisabetta Casellati, per esprimerle solidarietà dopo le minacce ricevute. Lo si apprende da fonti del Senato.

