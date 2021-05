Moto al Mugello: terribile incidente, Dupasquier è in gravi condizioni. In corso operazione

Grave incidente durante le qualifiche della Moto 3 al Gran premio del Mugello. Ad avere la peggio il pilota svizzero Jason Dupasquier, che è stato trasportato in elicottero all’ospedale Careggi di Firenze. Il pilota della Ktm è stato coinvolto in uno scontro sul finire del Q2 di Moto3 al GP d’Italia con il compagno di squadra Ayumu Sasaki e con Jeremy Alcoba (Honda). Dupasquier è stato travolto dalla moto di Sazaki e poi, già a terra, da quella di Alcoba. Sospese le qualifiche, un elicottero è atterrato a bordo pista per soccorrere il pilota ed elitrasportarlo a Firenze. «Era al centro della pista e credo di averlo colpito alle gambe», ha dichiara Alcoba a Sky Sport.

"Dupasquier sta andando in sala operatoria per intervento neurochirugico, la squadra dei medici ha la situazione sotto controllo. Forza ragazzo, hai 19 anni!". E' l'aggiornamento fornito da Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sulle condizioni del pilota svizzero vittima di un grave incidente al Mugello, durante le qualifiche della Moto3.

