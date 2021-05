Olbia: scontro tra due barche in mare, un morto

Un uomo è morto nello scontro tra due imbarcazioni, a Olbia (SS), nella Marina di Portisco. Sul posto i mezzi della Guardia Costiera e della Capitaneria di Porto, impegnati nei soccorsi e nella ricostruzione dell'incidente, che ha coinvolto un mezzo a motore e una barca a vela. Secondo quanto si apprende lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata vicino al porto, mentre una delle due imbarcazioni stava facendo rientro ed era pronta per le operazioni di attracco. L'uomo che si trovava al timone della barca a vela, secondo quanto riporta la stampa locale, è morto dopo essere stato sbalzato in acqua per l'urto e colpito dal motore dell'altra barca. La moglie del velista è stata portata in ospedale in grave stato di choc.

