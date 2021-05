Moto al Mugello: Dupasquier operato nella notte. Condizioni gravi dopo il terribile incidente

l pilota svizzero 19enne Jason Dupasquier è stato operato nella notte all’ospedale di Careggi (Firenze) da un equipe del Trauma center che lo ha sottoposto a un intervento di chirurgia toracica per una lesione vascolare. Lo si apprende da fonti sanitarie secondo cui Dupasquier resta ricoverato in gravissime condizioni nella terapia intensiva del reparto mentre persistono i gravi danni cerebrali riportati nell’incidente sul circuito del Mugello. Dupasquier.

Il grave incidente al Mugello in cui è rimasto coinvolto Jason Dupasquier

Grave incidente durante le qualifiche della Moto 3 al Gran premio del Mugello. Ad avere la peggio il pilota svizzero Jason Dupasquier, che è stato trasportato in elicottero all’ospedale Careggi di Firenze. Il pilota della Ktm è stato coinvolto in uno scontro sul finire del Q2 di Moto3 al GP d’Italia con il compagno di squadra Ayumu Sasaki e con Jeremy Alcoba (Honda). Dupasquier è stato travolto dalla moto di Sazaki e poi, già a terra, da quella di Alcoba. Sospese le qualifiche, un elicottero è atterrato a bordo pista per soccorrere il pilota ed elitrasportarlo a Firenze. «Era al centro della pista e credo di averlo colpito alle gambe», ha dichiara Alcoba a Sky Sport.

© Riproduzione riservata