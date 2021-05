Ex Ilva, condanna a tre anni e mezzo per l'ex governatore Vendola

Tre anni e mezzo di reclusione sono stati inflitti dalla Corte d’Assise di Taranto all’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola nell’ambito del processo "Ambiente Svenduto" per il presunto disastro ambientale negli anni di gestione della famiglia Riva. I Pm avevano chiesto la condanna a 5 anni. Vendola è accusato di concussione

aggravata in concorso, in quanto, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe esercitato pressioni sull'allora direttore

generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, per far "ammorbidire" la posizione della stessa Agenzia nei confronti

delle emissioni nocive prodotte dall’Ilva.

Condanna anche per gli ex proprietari ed amministratori Fabio e Nicola Riva: 22 e 20 anni

La Corte d’Assise di Taranto ha condannato a 22 e 20 anni di reclusione Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell’Ilva, tra i 47 imputati (44 persone e tre società) nel processo chiamato Ambiente Svenduto

sull'inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico. Rispondono di concorso in associazione per

delinquere finalizzata al disastro ambientale, all’avvelenamento di sostanze alimentari, alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. La pubblica accusa aveva chiesto 28 anni per Fabio Riva e 25 anni per Nicola Riva.

