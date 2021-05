Giornata mondiale senza tabacco, Iss: con pandemia 1,2 mln fumatori in più

La pandemia ha significativamente cambiato le abitudini degli italiani rispetto al fumo: dopo la riduzione registrata ad aprile 2020 rispetto a tre mesi prima (pre lockdown), a maggio 2021 i fumatori sono cresciuti di 1,2 milioni, con una prevalenza del 26,2% (circa 11,3 milioni) rispetto anche al novembre scorso (24%). È quanto emerge da uno studio longitudinale dell’Iss svolto in collaborazione con l’Istituto Farmacologico Mario Negri, presentato oggi in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. Tre i sondaggi su un campione (3.000) di 18-74 anni rappresentativo della popolazione italiana secondo le principali variabili socio demografiche nei seguenti tempi: gennaio 2020 (pre lockdown), aprile 2020 (pieno lockdown), novembre 2020 (parziale lockdown), maggio 2021 (parziali riaperture).

«Un ruolo chiave nell’aumento dei fumatori - spiega Roberta Pacifici, direttore del Centro nazionale dipendenze e doping dell’Iss - lo hanno avuto i nuovi prodotti del tabacco (sigarette a tabacco riscaldato, Htp) e le e-cig: il loro uso in Italia contribuisce alla iniziazione e alla ricaduta del consumo di sigarette tradizionali e ne ostacola la cessazione, alimentando l’epidemia tabagica». (AGI)

© Riproduzione riservata