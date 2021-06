Spallata al covid: a giugno arrivano 20 milioni di dosi. Resta il limite di 4 persone a tavola

«Stiamo distribuendo 3,5 milioni di Pfizer che ci darà modo di partire a giugno. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo inaugurando l'hub vaccinale nella sede di Confindustria a Roma. «A giugno - ha aggiunto - daremo la spallata» al virus con l’arrivo di oltre 20 milioni di dosi.

«L'Aifa ieri ha dato il via libera al vaccino ai 12-15enni con Pfizer, sono 2,3 milioni di persone e ora dobbiamo affidarci molto al ruolo dei pediatri che possono intervenire: hanno già fatto gli accordi e ora le regioni li implementeranno» ha aggiunto Figliuolo ribadendo che dal 3 giugno si partirà con "la vaccinazione massiva delle classi produttive, compreso il settore turistico alberghiero».

«Non dobbiamo sprecare questa crisi, dobbiamo assumere impegni per il futuro di questo paese e questo significa difendere il Servizio sanitario nazionale con tutte le forze, chiudere la stagione dei tagli e aprire una e di grandi investimenti» ha aggiunto il ministro della Salute Roberto Speranza all’inaugurazione dell’hub vaccinale nella sede di Confindustria a Roma.

«Lo sviluppo economico e sociale del paese - aggiunge - ha nella vittoria della battaglia sanitaria la sua premessa». Bisogna unire l’Italia, «serve un patto Paese che declini e gestisca questa fare, che speriamo sia l'ultima di un’epidemia che ci ha fatto perdere tante vite umane. Si apre la possibilità di trasformare una crisi in una grande opportunità di ripartenza. Nessuno ce la fa da solo, non il governo, non il commissario, non un ministro, non le regioni - ha aggiunto - dobbiamo ripartire insieme».

«Gli investimenti e le riforme del nostro Piano non impegnano solo il governo nazionale. Coinvolgono tutti i livelli di governo territoriale e ogni energia produttiva del Paese. Oggi siamo in un luogo di lavoro, di produzione, di successo. È da qui che vogliamo partire per entrare insieme in questa stagione di ripresa e renderla duratura e sostenibile. Perciò serve un’Italia unita nel desiderio di tornare a crescere e credere nel suo futuro» ha detto invece premier Mario Draghi intervenendo da Spezzano di Fiorano. «Il compito del governo per questa e tutte le realtà produttive è creare un ambiente dove le infrastrutture sono migliori, la formazione fatta bene, dove ci si sente parte della società, per investire e guardare al futuro. Il governo deve creare questo clima e aiutare le imprese».

Intanto il Ministero della Salute, richiamandosi al dpcm dello scorso 2 marzo, conferma che nelle attività dei servizi di ristorazione, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Limite che resta sia nelle zone gialle che in quelle bianche.

© Riproduzione riservata