Calabria e Sicilia in zona bianca dal 21 giugno. Venerdì i dati definitivi

Venerdì è un giorno importante. La Cabina di regia è pronta ad analizzare i dati dei contagi e dell'incidenza in tutte le Regioni. Ed è probabile che la linea che verrà tracciata vada nella direzione di un'Italia tutta bianca a partire da 21 giugno (ad eccezione della Valle d'Aosta). In realtà in zona bianca ci sono già Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna ed il destino di altre regioni è già definito. Lunedì prossimo, il 7 giugno, infatti toccherà a Veneto, Umbria, Liguria, Umbria e Abruzzo, mentre il 14 sarà la volta di Lombardia, Lazio, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia e Emilia-Romagna. Il 21 l'Italia bianca dovrebbe completarsi con le altre regioni. I dati dei contagi di oggi, a due giorni dalla chiusura della settimana, evidenziano una riduzione importante in quasi tutte le regioni. Venerdì dunque anche Sicilia e Calabria, assieme a Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Basilicata e Campania potrebbero dare il via al periodo che - secondo le regole dettate dai decreti del governo - porterà alla zona bianca. Difficile capire perché il presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì, abbia parlato ieri alla Rai di zona bianca il 14 gennaio. Forse una fuga in avanti.

Il 21 giugno sarà anche il giorno in cui il coprifuoco (che il 7 passerà a mezzanotte) verrà comunque tolto da tutta Italia.

Quattro persone a tavola: discussione in corso

«Dobbiamo dare assolutamente delle prospettive ai cittadini e bisogna considerare in maniera diversa le zona gialle da quelle bianche. Almeno per i ristoranti all’aperto in zona bianca si arrivi a togliere il vincolo del limite massimo di quattro persone al tavolo: sarebbe un primo segnale di distensione. Per i locali al chiuso credo si possa anche prevedere una restrizione iniziale, ci può stare purché sia graduale». Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

