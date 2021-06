Spresiano, anziano spara alla nuora e poi si toglie la vita

Un uomo e una donna, intorno agli 80 anni lui e sulla cinquantina lei, sono stati trovati morti in una casa di Spresiano (Treviso), colpiti da arma da fuoco. Sarebbero suocero e nuora. La donna è stata trovata riversa in giardino, l’uomo in un capanno degli attrezzi, con accanto un fucile da caccia. Si presume un caso di omicidio-suicidio. L’allarme è stato dato da un passante e un vicino, che hanno chiamato 112 sentendo le urla e gli spari.

Secondo le prime informazioni l'anziano dopo una violenta lite avrebbe ucciso la nuora, una donna di 50 anni, togliendosi poi la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno eseguendo tutti i rilievi. Per compiere il gesto l’uomo avrebbe utilizzato un fucile rinvenuto a pochi passi dal suo cadavere.

