Trani: scontro sull ss16, tratta in salvo la conducente dell'auto

A causa di un incidente, la strada statale 16 "Adriatica" è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km762,100 nel territorio comunale di Trani (BAT). L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante ed un’autovettura a seguito di uno scontro laterale. Il traffico veicolare viene temporaneamente deviato, in direzione nord (Foggia) verso l’uscita Bisceglie nord, in corrispondenza del km 765,500. In direzione sud (Bari) il traffico viene deviato verso l’uscita Trani sud, in corrispondenza del km 759,250. Per le operazioni di rimozione dei veicoli e di pulizia del piano viabile, sul posto è presente il personale Anas, la Polizia Stradale ed il 118. La regolare circolazione sarà ripristinata nel più breve tempo possibile.

Non sarebbe in pericolo di vita la donna a bordo dell'auto che questa mattina è stata schiacciata sul guard-rail da un mezzo pesante.

in aggiornamento

