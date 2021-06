E' morto in ospedale il bimbo di 3 anni investito nel parco di Paderno Dugnano (Milano)

E’ morto alle 17.10 all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di tre anni travolto mercoledì 2 giugno al parco Lago Nord di Paderno Dugnano (Milano) da un’auto con alla guida un pensionato. Il piccolo era stato trasportato in condizioni critiche con l’eliambulanza all’ospedale bergamasco dove ha lottato tra la vita e la morte per due giorni. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, il pensionato, un italiano di 72 anni, avrebbe sfondato con la sua Ford Focus la recinzione della strada sopraelevata, precipitando per circa tre metri e colpendo il bambino che era in compagnia dei genitori. Dagli accertamenti dei militari dell’Arma è risultato che all’anziano era stata ritirata la patente dopo un incidente e l’auto era sotto sequestro. L’autopsia sul corpo del bimbo sarà eseguita domani su disposizione della Procura di Monza.

© Riproduzione riservata