Ucciso a coltellate durante la partita di calcetto: arrestate sei persone per omicidio a Milano

La polizia ha arrestato sei uomini di origine peruviana per l’omicidio del 38enne connazionale Adrian Yparraguirre Silva avvenuto sabato scorso a Milano, in via del Ricordo. Dall’indagine, coordinata dalla Procura di Milano, è emerso come i sei destinatari del decreto di fermo fossero sostenitori della squadra amatoriale di calcetto Milano Grone - che ha gli stessi colori e si ispira alla più nota squadra peruviana Alianza Lima -, mentre la vittima era supporter del rivale club calcistico peruviano Universitario de Deportes. L'attività investigativa condotta dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile ha consentito di ricostruire la dinamica dell’omicidio e identificare gli autori.

Qualcuno dei ricercati ha preferito presentarsi in Questura

Da qui sono partite le indagini degli agenti della Squadra Mobile che, sentiti alcuni testimoni e visionate le numerose immagini delle telecamere di videosorveglianza del quartiere di via Padova, hanno individuato il gruppo di tifosi presenti all’aggressione. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare i singoli componenti del gruppo e circoscrivere le azioni di ciascuno. Dall’attività tecnica avviata è emerso che alcuni di loro stavano progettando di fuggire all’estero e altri si erano già resi irreperibili facendosi ospitare da amici in abitazioni a Milano e in altra provincia. La possibilità di non riuscire più a localizzarli ha fatto scattare l’operazione della Squadra Mobile che il 2 giugno scorso ha effettuato numerose perquisizioni in varie abitazioni dell’hinterland milanese. Qualcuno dei ricercati, tramite il proprio legale, sentendosi ormai senza vie di fuga, ha preferito presentarsi in Questura. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati gli abiti indossati durante l’aggressione, oltre a tre coltelli verosimilmente utilizzati per colpire la vittima.

La vittima accerchiata da almeno sei uomini, quattro dei quali muniti di coltello

Poco prima dell’inizio della semifinale del trofeo amatoriale "The super League Milano" che si sarebbe dovuta disputare tra le squadre Sporting Cristal e Garra Crema, è iniziata una discussione per, e a causa di, rivalità calcistiche, passata subito alle vie di fatto tra Yparraguirre Silva e alcuni sostenitori dell’Alianza Lima. In pochi istanti la vittima è stata accerchiata da almeno sei uomini, quattro dei quali muniti di coltello, che gli hanno sferrato alcuni fendenti alla schiena e al torace. Sempre secondo quanto ricostruito dagli inquirentim l'uomo ha barcollato per alcuni istanti, avvicinandosi alla moglie poco distante e poi si è accasciato a terra dove è stato immediatamente soccorso dai connazionali presenti all’evento sportivo. Gli aggressori si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. All’arrivo della pattuglia della Polizia il ferito, già privo di sensi, veniva fatto salire a bordo della Volante che si è diretta verso l’ambulanza per velocizzare i soccorsi. Ma le ferite non gli hanno dato scampo e il 38enne è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

